Mujer embarazada termina lesionada tras choque al norte de Hermosillo; viajaba en una moto

Hermosillo, Sonora.- El martes 13 de enero de 2026 se reportó un accidente vial en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde un vehículo tipo sedán y una motocicleta protagonizaron un aparatoso choque. Derivado de este incidente de tránsito, una mujer con siete meses de embarazo resultó lesionada y requirió ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, ya que presentó un par de fracturas expuestas.

De acuerdo con información preliminar del caso, el choque tuvo lugar en el cruce del bulevar Morelos y la calle Ley Federal del Trabajo, en las inmediaciones de la colonia Ley 57. Guilli Tapia Valdotapia, oficial en turno de la Estación Centro del Departamento de Bomberos, declaró a un medio local que en el reporte se indicó que ambas unidades se desplazaban de norte a sur sobre el bulevar Morelos, cuando se suscitó el siniestro.

Minutos más tarde, personal de los cuerpos de auxilio arribaron al sitio y confirmaron que había una fémina lesionada, de quien se dijo viajaba como acompañante en la motocicleta. Los paramédicos valoraron a la afectada y declararon que presentaba fracturas expuestas en la zona del talón y tobillo. Debido a la gravedad de la situación, la mujer, cuya identidad y datos generales se desconocen, tuvo que ser llevada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Elementos policiacos y cuerpos de auxilio se presentaron en el lugar de los hecho.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Trascendió que el tripulante del vehículo ligero y el conductor del automóvil sedán permanecieron en el lugar de los hechos para colaborar con las autoridades. Al cierre de esta publicación, las autoridades municipales no han revelado cuál de los involucrados tuvo responsabilidad en este accidente de tránsito.

Choque deja varios lesionados

En otro hecho similar registrado la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, un choque entre una patrulla del Ejército Mexicano y una camioneta tipo vagoneta dejó como saldo seis personas lesionadas en la colonia San Benito, en la zona Centro de la capital sonorense. El lamentable suceso tuvo lugar en la intersección de las calles Reforma y Luis Encinas, movilizando a las unidades de emergencias y elementos policiacos.

