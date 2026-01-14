Oficial de Tránsito Municipal queda lesionado tras ser arrollado por automovilista en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, elemento de la Policía Municipal de Nogales atendieron el reporte sobre un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Kalitea. El informe oficial indica que en el percance vial participaron un automóvil particular y una motocicleta, esta última propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dejando a un agente de Tránsito con múltiples lesiones.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se suscitaron a las 06:16 horas aproximadamente, cuando a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), los agentes municipales fueron alertados sobre un incidente en el cruce del bulevar El Greco y la calle Pirgos, situado en el mencionado asentamiento humano. En el sitio se localizó un vehículo Honda Accord color verde y una motocicleta BMW G-310 color blanco con azul.

Además de la presencia de un agente tendido sobre el suelo, quien fue identificado como Homero, de 50 años de edad, quien mencionó que al circular por el bulevar El Greco y virar a la izquierda hacia la calle Pirgos, cuando fue sorprendido por el automovilista que realizó una maniobra de giro a la derecha, embistiendo con su parte frontal izquierda a la unidad ligera, lo que provocó la caída del uniformados sobre el pavimento.

Embisten a elemento de Tránsito en Nogales, Sonora.

El oficial lesionado fue presentado ante un médico de guardia, quien dictaminó que presenta lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida. Lo sucedido fue notificado al Centro de Atención Temprana, por lo que el conductor, identificado como José A. 'N.', de 45 años de edad, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y definir su situación jurídica.

Finalmente, el automóvil involucrado fue remolcado hacia la pensión del C5, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Por su parte, el elemento policiaco se recupera en un hospital de la ciudad fronteriza, en donde recibe atención médica especializada, aunque afortunadamente fuera de peligro.

Fuente: Tribuna del Yaqui