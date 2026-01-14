Otro homicidio al sur de Ciudad Obregón: Sorprenden y ejecutan a 'El Yuyo' en la Valle Verde

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 14 de enero de 2026 se reportó otra agresión armada en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, la cual dejó como saldo a una persona ejecutada a balazos. El violento hecho provocó una intensa movilización por corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, quienes dieron fe de los hechos y se encargaron del peritaje correspondiente para esclarecer el móvil del ataque.

De acuerdo con información preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas, cuando el hoy occiso fue sorprendido a tiros por sus victimarios sobre la calle Cuarzo, entre Topacio y Turquesa, en la colonia Valle Verde, situada en el sector suroriente de la localidad. Aunque aún no se han confirmado los detalles sobre el ataque armado, versiones extraoficiales señalan que se trata de un masculino asesinado, a quien apodaban como 'El Yuyo'.

A través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se desplegó un operativo policiaco y militar en dicha demarcación. En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La zona quedó acordonada con cinta roja y resguardada por los agentes.

Ejecutan a un hombre en la colonia Valle Verde, al suroriente de Ciudad Obregón.

Peritos y policías de investigación cumplieron con las diligencias correspondientes en la escena del crimen, incluido el levantamiento de indicios para integrar la respectiva carpeta de investigación para que el cadáver fuera trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera del reconocimiento oficial, para posteriormente ser entregado a sus familiares.

Cabe mencionar que horas antes se registró el homicidio de otro masculino, identificado extraoficialmente como Alejandro 'N.' sobre la calle Traspatio, entre Barda y Terrazas, en el fraccionamiento Los Patios, ubicado la zona nororiente de Ciudad Obregón. Los primeros informes indican que el fallecido se desplazaba a bordo de una motocicleta, cuando fue alcanzado por sus agresores y ultimado por sujetos armados.

Fuente: Tribuna del Yaqui