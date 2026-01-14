Persiguen a balazos y privan de la libertad a un conductor de aplicación en calles de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Durante la tarde del miércoles 14 de enero de 2026 se reportó una privación ilegal de la libertad en calles del fraccionamiento Valle Dorado, ubicado en el sector Centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que la víctima, aún sin identificar, se desplazaba a bordo de un automóvil particular, cuando fue interceptado de forma violencia sobre la avenida de Las Torres o De los Venados, en la citada demarcación.

De acuerdo con datos proporcionadas por el portal de noticias Línea Directa, el afectado viajaba en un vehículo Kia Soul de color negro, presuntamente con el que prestaba sus servicios como chofer de una plataforma digital. Trascendió que al menos dos camionetas protagonizaron una persecución a balazos contra la víctima, pues la unidad automotriz presentaba al menos un impacto en el costado derecho al momento de ser localizada en la mencionada vialidad.

La citada fuente indicó que la persona afectada se movilizaba por la avenida Santa Rosa, pero al llegar a la avenida de Las Torres, las camionetas le dieron alcance y le cerraron el paso. Posteriormente, los sujetos lo obligaron a descender del vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido frente a su pareja sentimental y una niña menor de edad que viajaban como acompañantes con él, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su posible paradero.

Fueron familiares de la víctima quienes reportaron lo ocurrido a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron se presentaron en el sitio como primeros respondientes, confirmando el secuestro y procedieron a delimitar el área con cinta de precaución de color amarillo. El vehículo presentaba un golpe en su defensa trasera y un tallón en su costado izquierdo, además de otro golpe en su costado derecho.

Por su parte, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llevaron a cabo los trabajos de campo, así como las primeras indagatorias del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente se ordenó el levantamiento y traslado de la unidad para ser llevada a una pensión, mientras se desarrollan las averiguaciones pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui