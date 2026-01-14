Plomo en Hermosillo: Sicarios matan a balazos a un hombre en la colonia Jorge Valdez Muñoz

Hermosillo, Sonora.- La noche de este miércoles 14 de enero, se registró una agresión armada en el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo, hecho que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida y generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad de los distintos niveles de Gobierno. Los acontecimientos tuvieron lugar poco antes de las 20:00 horas en la colonia Jorge Valdez Muñoz.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la avenida Caborca, entre las calles Nogales Oriente y Nogales Poniente. Transcendió que la víctima fue interceptada por presuntos sicarios, quienes dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

En respuesta al reporte realizado al número de emergencias 911, se activó el Código Rojo, lo que provocó el despliegue de unidades de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargaron de asegurar el perímetro. Socorristas de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención médica al afectado, sin embargo, tras la valoración de sus signos vitales, los paramédicos confirmaron su muerte.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad de la víctima. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes y el procesamiento del lugar, donde fueron hallados varios casquillos percutidos. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado, a fin de realizar la autopsia de ley y continuar con los trámites de identificación.

#Seguridad | Otro homicidio al sur de Ciudad Obregón: Sorprenden y ejecutan a 'El Yuyo' en la Valle Verde uD83DuDC64uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/febYtK2l1S — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Cabe mencionar que otro hecho de violencia sucedió recientemente en Hermosillo. La noche de este lunes 12 de enero, se activó el Código Rojo en las inmediaciones de la colonia Pueblo Escondido, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. Este nuevo crimen dejó una víctima herida de bala, la cual presuntamente sería un generador de violencia de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui