Sinaloa: Ejecutan a un hombre al interior de su casa en Riveras del Humaya; quedó sin vida en la entrada

Culiacán, Sinaloa. – Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, la capital de Sinaloa volvió a teñirse de rojo, ya que en esta ocasión un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Riberas del Humaya, específicamente en la calle cerrada Eucalipto y Brasil. Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado y únicamente se sabe que tenía una edad aproximada de entre 40 y 45 años.

De acuerdo con información extraoficial, fue durante la mañana cuando se recibió el reporte al servicio de emergencias, por lo que al acudir al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que efectivamente se trataba de un cadáver localizado en la entrada del inmueble. Posteriormente, procedieron a acordonar la zona con el fin de evitar la contaminación de posibles indicios.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, inició con los trabajos de campo correspondientes para el aseguramiento de casquillos percutidos, mientras que agentes de la Policía Investigadora del Estado llevarán a cabo las diligencias legales pertinentes. En cuanto al cuerpo, este fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley.

Perdió la vida

En nuestro medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización relacionada con este hecho, ya que la violencia en Sinaloa continúa en incremento. Tan solo durante la noche del pasado martes 13 de enero de 2025 se registró el hallazgo de un joven sin signos vitales al interior de su vivienda en Navolato. En ese caso, la víctima fue identificada como José Sebastián, de 26 años de edad, originario del Ejido Buenos Aires.

Presuntamente, fue alrededor de las 23:44 horas cuando se realizó una llamada al número de emergencias 911 para reportar una agresión con arma de fuego. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar al afectado confirmaron que lamentablemente ya no presentaba signos vitales y que contaba con múltiples impactos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui