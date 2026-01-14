SINIESTRO en Waldo's Hermosillo: FGJES informa AVANCES clave tras audiencia de casi 18 horas

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 14 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió los resultados de la audiencia de imputación relacionada con el incendio ocurrido en la tienda Waldo's del Centro de la ciudad de Hermosillo. Según lo confirmado por las autoridades, el siniestro registrado el pasado 1 de noviembre de 2025, dejó un saldo de 24 muertos y 15 heridos.

Tras una audiencia que se prolongó durante casi 18 horas, el juez determinó que siete personas imputadas podrán enfrentar su proceso penal en libertad, mientras que al representante legal de la empresa se le dictó prisión preventiva justificada, medida que por ahora no podrá ejecutarse debido a una suspensión de amparo.

El siniestro en Hermosillo ocurrió el pasado 1 de noviembre

Foto: Facebook

Así fue la audiencia por el caso Waldo's

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía de Sonora, la audiencia inició a las 9:30 horas del martes 13 de enero y concluyó a las 03:20 horas de este miércoles 14, acumulando un total de 17 horas y 50 minutos de deliberaciones. Durante este tiempo, el Ministerio Público presentó imputaciones diferenciadas contra ocho personas físicas y una persona moral, titular de la sucursal siniestrada.

Los delitos señalados incluyen homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, así como uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal, de acuerdo con la información oficial.

Pese a lo anterior, el juez resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para la mayoría de los imputados, al considerar que cuentan con arraigo, se presentaron voluntariamente a la audiencia y no representan riesgo para las víctimas ni para el desarrollo de la investigación. Entre las medidas dictadas se encuentran la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del territorio que determine el juzgador sin autorización previa.

Representante legal enfrenta prisión preventiva, pero con amparo vigente

En el caso de José Luis 'N', representante legal de la empresa, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada, al señalarse su presunta responsabilidad en la gestión de trámites ante autoridades municipales mediante el uso de documentos falsos para obtener permisos, además de omisiones en sus funciones que habrían contribuido al resultado del siniestro.

No obstante, dicha medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo, situación que la FGJES anunció que será combatida legalmente para que el proceso se realice con la medida cautelar decretada.

ÚLTIMA HORA



FGJES informa el resultado de la audiencia de imputación, con relación al siniestro ocurrido en establecimiento comercial de Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 14 de enero de 2026.- Con relación a la audiencia donde comparecieron ocho individuos, así como la persona… pic.twitter.com/vCf2AB4PPS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 14, 2026

Investigación sigue abierta; hay más implicados

La Fiscalía de Sonora informó que el caso aún no concluye. Existen tres personas más con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, quienes deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero.

Además, otros 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo, mientras que dos personas permanecen evadidas de la justicia, por lo que se mantienen acciones legales para su localización y comparecencia ante los tribunales.

Por último, se informa que la siguiente audiencia en este proceso quedó fijada por el órgano jurisdiccional, para el 19 de enero en donde el Juez resolverá la vinculación a proceso de los que ya fueron imputados. Seguiremos informando conforme los tiempos procesales lo permitan", concluye el mensaje de la FGJES.

Fuente: Tribuna del Yaqui