Teodoro participó en el secuestro de dos personas en Nogales; los mantuvo retenidos en casa

Nogales, Sonora.- Un individuo identificado como Teodoro 'N' fue detenido y procesado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de personas. Tras la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó dictarle auto de vinculación a proceso, por los sucesos registrados el 8 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nogales, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos tuvieron lugar en un domicilio situado en la colonia La Mesa. Las pesquisas indican que el ahora imputado, actuando en compañía de otras personas, arribó al lugar para interceptar a las víctimas, identificadas como Ricardo Alexis 'N' y Manuel Alexis 'N'. Posteriormente, ambas personas fueron privadas de su libertad y trasladadas contra su voluntad hacia un inmueble localizado en la colonia Monarca.

En dicha ubicación, las víctimas permanecieron retenidas y ocultas, sin que se conociera su paradero. Durante la audiencia, el juez de control evaluó la solidez de los datos aportados y, además de la vinculación a proceso, impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar para garantizar la presencia del acusado durante el juicio. Asimismo, se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de investigar y sancionar con firmeza los delitos de alto impacto, garantizando justicia para las víctimas y actuando con estricto apego a la legalidad en la protección de los derechos humanos", se lee en el comunicado.

En otra noticia reciente ocurrida en Nogales, autoridades de Sonora activaron una ficha de búsqueda para localizar a Ángel Humberto Miranda Durán, un joven de 19 años de edad, quien se mantiene en calidad de desaparecido en Nogales. De acuerdo con la información ofrecida, el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 8 de enero, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

