Terrible hallazgo: Tenían el TIRO DE GRACIA; localizan restos de dos personas en San Ignacio Río Muerto

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Este miércoles 14 de enero de 2026, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Guerreras Buscadoras de Cajeme, realizó el terrible hallazgo de los cuerpos de dos personas en la comunidad del ejido Tetabiate en San Ignacio Río Muerto. Los hechos los dieron a conocer mediante sus redes sociales oficiales.

Mediante una transmisión de Facebook, cerca de las 10:00 horas de este miércoles, el grupo de mujeres registró, durante la tercera jornada de rastreo del año 202, la localización de los restos de dos personas a la intemperie. Esto en el Tetabiate se ubica al norte de las calles 600 y 29, en el Valle del Yaqui, aproximadamente a 15 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de San Ignacio Río Muerto.

El colectivo Guerras Buscadoras de Cajeme localizó los restos de dos personas en el ejido Tetabiate en San Ignacio Río Muerto

De acuerdo con información proporcionada por la líder del colectivo, Silvia Velázquez Rodelo, el primer hallazgo se realizó alrededor de las 10:20 horas y, minutos después, se localizaron más restos en la misma zona. Ambos cuerpos presentan indicios del llamado 'tiro de gracia'. Los restos de ambas personas se encontraban a ras de suelo, entre la maleza que predomina en el área.

Según lo informado en la transmisión, uno de los restos localizados tenía una camisa azul a cuadros blancos y negros, de la marca 'Área Cold', y estaba en avanzado estado de deterioro. En el segundo hallazgo no se localizaron prendas de vestir hasta el mediodía de este miércoles, momento en que continuaban las labores de exploración.

Durante la jornada, el colectivo fue resguardado por elementos de la Policía Ministerial de Bácum y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), adscritos al Campo 60. Velázquez Rodelo informó que durante 2025, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme logró localizar restos humanos correspondientes a 102 personas desaparecidas. La líder del colectivo añadió que para este 2026 esperan superar esa cifra mediante la realización de tres a cuatro jornadas de búsqueda por semana, con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui