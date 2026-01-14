Tragedia en Edomex: Investigan DOBLE FEMINICIDIO y presunto robo de una niña en Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La tarde de este martes 13 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un amplio operativo de seguridad en el municipio de Cuautitlán, luego de que se reportara el hallazgo de dos mujeres muertas al interior de un departamento ubicado en una zona habitacional cercana a la estación Cuautitlán del Tren Suburbano.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la tarde del martes 13 de enero, en un inmueble localizado en la colonia San Francisco Cascantitla. Se detalló que familiares acudieron a la vivienda y encontraron a dos mujeres inconscientes y con visibles heridas mortales dentro de una habitación. Al solicitar apoyo mediante el Servicio de Emergencia 911, paramédicos confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

#AlertaFIA uD83DuDEA8 Doble feminicidi0 en #Cuautitlán, Estado de México.



Una mujer de 52 años, en silla de ruedas, y su hija de 25 fueron halladas sin vida dentro de un departamento en la colonia San Francisco Cascatitlán.



Un niño fue localizado llorando y una niña de 3 años está… pic.twitter.com/mWHjxGMjGV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

Las víctimas fueron identificadas como Teresita de Jesús, una mujer adulta mayor con discapacidad que utilizaba silla de ruedas, y su hija Cindy, de aproximadamente 25 años de edad. De manera preliminar, las autoridades informaron que ambas presentaban lesiones producidas presuntamente por un objeto punzocortante, por lo que el crimen podría ser investigado como un doble feminicidio.

Tras el hallazgo de los cuerpos, se informó que en el lugar se encontraba un menor de edad, hijo de la mujer más joven, quien señaló que su hermana menor, una niña de 3 años llamada Camelia, no se encontraba en el domicilio. De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, la menor habría sido privada de la libertad por su padre, señalado como el principal sospechoso del doble asesinato.

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Policía de Género, acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) realizaron el levantamiento de indicios; momentos después, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley. En tanto, el inmueble permaneció asegurado durante varias horas como parte de la investigación.

uD83DuDD4A? Tragedia en #Cuautitlán



Dos mujeres, madre e hija, fueron localizadas sin vida al interior de un predio en la colonia San Francisco Cascantitla, La @FiscaliaEdomex mantiene el sitio bajo resguardo y realiza las investigaciones correspondientesuD83DuDEA8



uD83DuDCF9Lendaly Elizalde pic.twitter.com/0bfdz9hrHQ — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) January 14, 2026

Familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de las autoridades para la localización inmediata de la menor, ante el temor por su integridad. Se informó que ya se inició el trámite para la activación de una Alerta Amber, con el fin de reforzar las acciones de búsqueda. La FGJ-EM continúa con las investigaciones para dar con el paradero del presunto responsable y esclarecer plenamente los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui