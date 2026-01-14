Tráiler sufre volcadura en la carretera Guaymas - Hermosillo; el conductor resultó lesionado

Guaymas, Sonora.- Un accidente vehicular que afectó el tránsito en la carretera federal México 15 se registró la mañana de este miércoles 14 de enero. El percance tuvo lugar en el tramo carretero Guaymas - Hermosillo, a la altura del kilómetro 146, en el que se vio involucrado una unidad de carga pesada que terminó volcada sobre su costado. Actualmente la carretera ya se encuentra liberada y en pleno funcionamiento.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el tráiler bloqueó por completo los carriles de circulación en dirección hacia el norte, lo que obligó a realizar un cierre total de la vía mientras se ejecutaban las maniobras de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional acudieron prontamente al sitio para atender la situación, gestionar el perímetro de seguridad y coordinar el tráfico para evitar percances secundarios.

Volcamiento de tráiler



Carretera México 15 en Hermosillo, a 20 kilómetros de la salida a Guaymas, en estos momentos. #ElMitotero pic.twitter.com/1RpbZGQMWb — El Mitotero (@elmitoteromx) January 14, 2026

Como resultado del siniestro, el chofer de la unidad resultó herido. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaron al punto para brindar los primeros auxilios. Se informó que, tras recibir la atención médica necesaria, el hombre se encuentra en condición estable y fuera de peligro. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas que originaron la pérdida de control y posterior volcadura del vehículo.

Ante la obstrucción de la carretera, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un comunicado instando a la ciudadanía a mantener la calma y la prudencia al transitar por la zona: "Se recomienda extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades en el lugar", señalaron. Tras varias horas de trabajos operativos, las autoridades lograron movilizar la caja del tráiler para liberar la cinta asfáltica.

ALERTA CARRETERA



Debido a la volcadura de un tractocamión sobre la carpeta asfáltica del tramo carretero Guaymas- Hermosillo en el kilómetro 146, se hace el cierre total de carriles en dirección a la ciudad de Hermosillo, hay una persona lesionada en condición estable. pic.twitter.com/aw7bL6PbiE — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 14, 2026

Otra volcadura en el mismo punto

Este no es el único accidente ocurrido recientemente en la zona. Hace apenas unos días, se reportó la volcadura de otro tráiler en este mismo tramo Hermosillo - Guaymas, aunque en esa ocasión el suceso se dio a la altura del kilómetro 188. En aquel evento, Protección Civil detalló que la unidad de carga salió de la cinta asfáltica por causas aún desconocidas, cayendo directamente hacia el camellón central de la carretera.

La fuerza del impacto provocó que las cajas remolcadas sufrieran un volcamiento, dispersando la mercancía sobre el terreno y obstruyendo parcialmente los carriles del sentido contrario con la cabina y parte de la carga. Dicha situación obligó también al cierre temporal y el control del tráfico. Afortunadamente, en ese incidente anterior tampoco se reportaron pérdidas humanas ni personas lesionadas de gravedad.

uD83DuDEA8 ALERTA CARRETERA



Protección Civil Sonora reporta tránsito lento en el kilómetro 213 de la carretera Guaymas–Hermosillo, debido a un accidente de tractocamión, sin personas lesionadas.



uD83DuDC49Se recomienda extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades. uD83DuDEA7uD83DuDE93 pic.twitter.com/8qQWK3gySz — Primera Plana Digital (@pplanadigital) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui