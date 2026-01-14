Ciudad Obregón, Sonora.- Tres sujetos fueron detenidos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, en dos hechos que se presumen como delictivos, debido a portación de arma prohibida y droga. Entre los aprendidos por la policía se encuentra un menor de edad de 16 años, que junto con los otros dos hombres, ya fueron identificados. Aquí todos los detalles de los hechos.

De acuerdo a lo informado por las corporaciones municipales de Cajeme, las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención del delito.

Un menor de edad y dos sujetos más son detenidos por portar droga y arma en Ciudad Obregón; son identificados

Según lo informado, el primer arresto se efectuó en la colonia Centro, cuando oficiales de la SSPM detectaron a un individuo que circulaba de manera imprudente sobre la calle Chihuahua, alterando el orden público y portando un machete. Tras una inspección preventiva, se le aseguró el arma blanca, de aproximadamente 60 centímetros de longitud, y se procedió a la detención de Miguel Emilio 'N', de 36 años de edad, por la probable portación de arma prohibida y escandalizar en la vía pública.

En un segundo hecho, ocurrido en la colonia Libertad, elementos de la SSPM, con apoyo de Marina y Policía Estatal, detuvieron a dos personas a quienes les fueron asegurados seis envoltorios de plástico con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Los detenidos fueron identificados como Jason Gael 'N', de 19 años, y César Alfonso 'N', de 16 años de edad.

Tanto los detenidos como la droga y el arma asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la SSPM para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y posteriormente puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal conforme a la ley.

Un menor de edad y dos sujetos más son detenidos por portar droga y arma en Ciudad Obregón; son identificados

Detienen a mujeres por robar en supermercado

El pasado lunes 12 de enero de 2025, las autoridades también informaron que dos mujeres fueron detenidas por el robo de desodorantes, maquillaje y aromatizantes en una tienda comercial de Ciudad Obregón. Las detenidas fueron identificadas como Yazmina Sugey 'N', de 31 años de edad, y Ana Siria 'N', de 48 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui