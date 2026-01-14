(VIDEO) Vive momentos de PÁNICO: Se incendia automóvil en plena circulación en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Momentos de pánico vivió el conductor de un vehículo en Navojoa, esto porque la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026 se registró el incendio del automóvil mientras circulaba por una de las calles principales del municipio. Los hechos quedaron registrados en videos que han sido compartidos en redes sociales; aquí los detalles.

Según la información que se ha dado a conocer, el incidente ocurrió en el cruce del bulevar Cuauhtémoc y la avenida Allende, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad, donde un sedán Dodge Charger de color negro comenzó a incendiarse repentinamente en la parte posterior de la unidad, presuntamente a consecuencia de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Sin embargo, esto último no ha sido confirmado por las autoridades, quienes apenas están investigando los hechos.

Al percatarse de las llamas y el humo, el conductor logró detener el vehículo y descender de inmediato, poniéndose a salvo antes de que el fuego se propagara, pero relató que vivió momentos de pánico, donde pensó lo peor. Testigos del hecho dieron aviso a las autoridades, lo que permitió una rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de Navojoa.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil acababa de salir de un taller mecánico, donde había sido sometido a trabajos de mantenimiento en el motor de arranque. Minutos después de retomar la circulación, el vehículo comenzó a presentar fallas eléctricas que derivaron en el incendio, por lo que no se descarta una presunta mala manipulación en el sistema eléctrico.

Elementos del Cuerpo de Bomberos desplegaron un operativo para sofocar las llamas, logrando controlar el fuego antes de que alcanzara el tanque de combustible, lo que habría representado un riesgo mayor tanto para el conductor como para otros automovilistas. En apoyo a las labores de emergencia, agentes de la Policía y Tránsito Municipal acudieron al sitio para acordonar el área, desviar la circulación y evitar que curiosos se acercaran a la zona, permitiendo así que los bomberos trabajaran de manera segura.

Cabe señalar que, a pesar de la magnitud del incendio, el saldo fue únicamente de cuantiosos daños materiales en el vehículo, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a otros automóviles.

Fuente: Tribuna del Yaqui