Asesinan a 'El Pelón' frente a su propia casa al sur de Hermosillo; lo sorprendieron a tiros

Hermosillo, Sonora.- Un fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad tuvo lugar en la zona sur de la ciudad de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que dio como resultado la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos violentos ocurrieron en el fraccionamiento Mallorca, en el cruce de la Cerrada Inca y Cerrada Santanyi, generando alarma entre los residentes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

El código rojo se activó poco después de las 20:30 horas de la noche de este jueves 15 de enero, momento en que las autoridades recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad localizaron a una persona herida frente a un domicilio. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima fue identificada de manera extraoficial como Oscar, de 36 años de edad, alias de 'El Pelón'.

Según los testimonios y versiones de testigos, el ataque armado fue perpetrado por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán. Se presume que los agresores dispararon directamente contra la víctima para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido; hasta el momento, no se ha reportado la localización o detención de los responsables, a pesar de los operativos desplegados en las inmediaciones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica. A pesar de realizar diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en el patio delantero de su casa. Al parecer la víctima recibió al menos ocho impactos de bala en las piernas. Todo apunta a que la causa del deceso fue un choque hipovolémico, es decir, el hombre murió desangrado.

El suceso estuvo marcado por momentos de tensión entre los habitantes del fraccionamiento y las autoridades preventivas. Vecinos del lugar aseguraron que, al ver que el afectado aún se encontraba con vida inmediatamente después del ataque, intentaron auxiliarlo y trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano. Sin embargo, afirmaron que los agentes de la Policía Municipal presentes en el lugar les impidieron realizar el traslado, argumentando que, por “protocolo” no podían permitir la movilización de la víctima hasta la llegada de la ambulancia.

El lugar donde la víctima recibió reanimación por parte de paramédicos

La zona fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para procesar la escena del crimen, recolectar indicios balísticos e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui