Asesinan a propietario de negocio de mariscos al sur de Culiacán; otra mujer resultó lesionada

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 15 de enero de 2026, el propietario de un negocio de venta de mariscos fue ejecutado a balazos en el fraccionamiento Loma Bonita, perteneciente al sector de Barrancos, ubicado en el sector surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el violento hecho dejó como saldo a un muerto y una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, generando una intensa movilización policíaca en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron en un negocio situado sobre la avenida Benjamín Hill, entre las calles Guillermo Nelsón y Mateo Rocha. El sujeto fallecido fue identificado como Jesús Manuel 'N.', de 37 años de edad, mientras que la fémina herida responde al nombre de Julia Janeth 'N.' y tiene 34 años. Trascendió preliminarmente que el hoy occiso era de complexión delgada, vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul.

El ataque armado en contra de la pareja se registró en un puesto de mariscos que se encuentra afuera de un domicilio ubicado sobre el bulevar Benjamín Gil, entre las calles Mateo Rocha y Guillermo Nelson, del fraccionamiento Loma Bonita, sector Barrancos, al poniente de la ciudad", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Ataque a balazos en puesto de mariscos deja un hombre fallecido y una mujer herida en el fraccionamiento Loma Bonita, del sector Barrancos en #Culiacán.



La víctima quedó tendida en la banqueta del bulevar Benjamín Gil, entre Rocha y Guillermo Nelson

La agresión armada se registró alrededor 16:00 horas de este jueves, por lo que elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Protección Civil del Estado se presentaron en el sitio. En el lugar de los hechos, los socorristas confirmaron el deceso del masculino, a la vez que la fémina fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital, en donde quedó internada y bajo supervisión médica por una herida de bala en uno de sus pies.

El perímetro quedó acordonado con cinta amarilla por los uniformados, quienes solicitaron apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien se encargó de las diligencias. Hasta el cierre de la publicación, no se conoce qué parentesco tenía la mujer con el fallecido o si, bien, era una clienta que se encontraba en este establecimiento de venta de tosticeviches y tostiaguachiles, en donde ocurrió el ataque armado.

#Culiacán Un hombre sin vida y una mujer herida tras ataque armado en la colonia Loma Bonita; ya fueron identificados.

Fuente: Tribuna del Yaqui