Asesinatos en Los Patios y Valle Verde, relacionados con caso de Nancy Jazmín; 'Chino Rivotril' estaría detrás, señala la FGJES

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades confirmaron el asesinato registrado ayer en el fraccionamiento Los Patios de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, de un sujeto identificado como Román Ernesto 'N' está relacionado con la joven Nancy Jazmín Gil López, quien se encuentra como desaparecida desde el pasado 10 de enero. Esto, ya que ambos mantenían una relación con José Manuel Lucio Valenzuela, alias 'Chino Rivotril' , actualmente buscado por las autoridades por ser generador de violencia en el municipio de Cajeme.

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que para el asesinato de Román Ernesto 'N' se utilizaron diversas armas, entre ellas AK 47, AR 15 y un arma 9 mm., además de que contaba con registros criminales por violación y amenazas; información preliminar señala que pertenecía al círculo cercano del 'Chino Rivotril', además de que encabezaba los cierres de calles en Ciudad Obregón para presionar a las autoridades y que éstas realicen acciones en contra del grupo rival, con quien se encuentra enfrentado.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA #SONORA La relación con “Chino Rivotril” objetivo criminal buscado por la @fgjesonora, provocó la desaparición en Cajeme de la joven, Nancy Jazmin, y ayer por la tarde, el asesinato de uno de sus familiares, así lo confirma la institución en conferencia de prensa… pic.twitter.com/N5uWnDnRXX — Michelle Rivera (@michelleriveraa) January 15, 2026

De igual forma, en la colonia Valle Verde del municipio de Cajeme, el día de ayer 15 de enero fue privado de la vida Édgar Humberto 'N', quien fue objeto de otro atentado en contra de su vida en noviembre de 2024, precisando que había sido detenido por parte de las autoridades el pasado 27 de diciembre de 2025 en posesión de diversos narcóticos; sin embargo, el juez decretó ilegal la detención y lo dejó en libertad. En este homicidio, al igual que en el de Román Ernesto 'N', fueron empleadas armas de los mismos calibres y participaron los mismos vehículos.

En relación a ese tema, se están realizando operativos coordinados tanto en el municipio de Cajeme como en Navojoa, los cuales han permitido la captura de diversos sujetos relacionados con narcomenudeo y otras actividades delictivas. A través de las entrevistas efectuadas a los detenidos, ya se tiene información respecto de quiénes ordenaron la privación ilegal de la libertad de Nancy 'N' y se está en búsqueda de ellos, a fin de capturarlos y presentarlos ante el juez respectivo.

De igual forma, los elementos balísticos encontrados en el lugar de los hechos están siendo confrontados en el banco de datos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a efecto de establecer su posible relación con otros hechos criminales. Dichos elementos balísticos corresponden a fusiles AK 47, AR 15 y un arma de fuego de calibre 9 mm.

Además de lo anterior, la fiscalía ha desplegado en los municipios del sur del estado a personal de la Dirección General de Homicidios y Personas Desaparecidas, a efecto de realizar las acciones de campo que permitan recuperar a la persona privada de su libertad y detener a los responsables de los hechos que se han generado en el municipio de Cajeme.

#SONORA Bloquean calles y accesos a instalaciones de la @fgjesonora en #Cajeme, familiares de Nanci Jazmín Gil López, joven de 27 años, reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad en la calle 300 e Internacional.



Durante la protesta, los manifestantes cerraron… pic.twitter.com/g27NCMjfmG — Michelle Rivera (@michelleriveraa) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES