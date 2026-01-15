Atrapan a presunto implicado en asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de MC en Jalisco

Aguascalientes, Aguascalientes.- En un operativo de seguridad realizado entre autoridades estatales, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de un individuo identificado como Antonio 'N', señalado como presunto partícipe en el homicidio de Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien se desempeñaba como regidora en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, y jefa de enfermeras del hospital comunitario de la localidad.

La captura se hozo este jueves 15 de enero en el Estado vecino de Aguascalientes. De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia jalisciense, agentes de la Policía de Investigación de Jalisco se trasladaron a dicha entidad y, en colaboración con elementos de seguridad, lograron cumplimentar la orden de aprehensión vigente en contra del sospechoso. El arresto tuvo lugar en una zona conocida como Ladrillera de los Arellano.

Tras su aseguramiento, las autoridades informaron que Antonio 'N' será trasladado al estado de Jalisco para ser puesto a disposición del juez que requiere su comparecencia y dar inicio a su proceso judicial. La Fiscalía de Jalisco calificó esta detención como un "avance significativo" en la carpeta de investigación, enfatizando que las indagatorias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos.

Es importante subrayar que el caso está siendo procesado bajo el protocolo de feminicidio, dado el contexto en el que ocurrió la muerte de la funcionaria. Los hechos se remontan a la madrugada del viernes 9 de mayo de 2025, fecha en la que Ruvalcaba Mercado fue atacada. La víctima contaba con una trayectoria destacada tanto en el sector salud como en la vida política de la región.

??El asesinato de Cecilia Ruvalcaba Mercado, regidora por #MC en Teocaltiche, Jalisco, atenta contra la vida democrática y es una grave amenaza para quienes luchan en defensa de sus comunidades.



Exigimos al @GobiernoJalisco y a la @FiscaliaJal acciones urgentes para detener a… pic.twitter.com/XTFq14HdIA — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) May 10, 2025

¿Quién era Cecilia Ruvalcaba?

Cecilia Ruvalcaba era licenciada en Enfermería y Obstetricia, profesión que ejercía a la par de sus responsabilidades públicas como edil por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC). Su participación política incluyó la contienda por la presidencia municipal de Teocaltiche durante el proceso electoral 2023-2024. En relación con este suceso, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció a través de sus redes sociales, describiendo a la víctima como "una mujer ejemplar".

Por su parte, la dirigencia de Movimiento Ciudadano emitió un comunicado tras el asesinato, en el cual manifestaron su indignación y solicitaron a las autoridades una investigación pronta y expedita que garantizara que el crimen no quedara impune, recordando a Ruvalcaba como una servidora pública comprometida a quien le arrebataron la vida mientras cumplía con su labor profesional.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en Jalisco, lamenta el sensible fallecimiento de la Enf. Cecilia Ruvalcaba Mercado, enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Q.E.P.D. pic.twitter.com/p1s9VDdXXL — Issste Jalisco (@IsssteJalisco) May 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui