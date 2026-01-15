Balacera al sur de Hermosillo deja un hombre herido y se desata despliegue de autoridades

Hermosillo, Sonora.- Saldo a una persona del sexo masculino con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego fue lo que dejó un ataque directo ocurrido en el sector sureste de Hermosillo. Los acontecimientos tuvieron lugar poco antes de las 15:00 horas de este jueves 15 de enero, en el fraccionamiento Lomas Residencial. Esto provocó una fuerte movilización de las autoridades de seguridad pública en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado se suscitó sobre el Bulevar Paseo las Lomas, entre las calles Dublín y Cuenca de Nevada, justo frente a una frutería y carnicería. El sistema de emergencias fue activado luego de que personas presentes en el sito alertaran a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. En respuesta al llamado, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se hicieron presentes.

Tras brindar los primeros auxilios al afectado, este fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento, se desconoce tanto su identidad como su estado de salud actual. Según los testimonios recabados hasta el momento, los presuntos responsables del ataque armado habrían llegado al lugar a pie. Testigos señalaron que, tras disparar contra la víctima, los agresores huyeron con rumbo hacia el sur del sector.

La escena del crimen fue resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme. De manera simultánea, las corporaciones desplegaron un operativo táctico en los alrededores para dar con el paradero de los responsables. Durante estas acciones, se informó sobre la detención de un hombre en la vecina colonia Akiwiki.

La víctima fue atendida por paramédicos en el lugar

Sin embargo, las autoridades no han confirmado si esta persona está relacionada directamente con el atentado en Lomas Residencial. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para el procesamiento de la escena y la recolección de indicios balísticos, iniciando así la carpeta de investigación que permitirá esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui