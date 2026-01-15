Balacera deja dos muertos y un herido en el norte de Culiacán; los sorprendieron en plena calle

Culiacán, Sinaloa.- La tarde-noche del miércoles 14 de enero de 2026, un ataque armado dejó como saldo a dos hombres sin vida y otro lesionado en calles de la colonia Lomas Verdes, perteneciente al sector Nueva Galaxia, ubicada en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que sujetos armados irrumpieron en la calle Netzahualcóyotl, a unos metros de la avenida Tamazula, en donde abrieron fuego contra las víctimas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los dos fallecidos fueron identificados como Alejandro 'N.', de 35 años de edad, y Mauro Walter 'N.', de 49 años, mientras que el tercer involucrado responde al nombre de Jesús Candelario 'N.', de 40 años. Trascendió de forma extraoficial que uno de los occisos usaba una playera de color claro y pantalón de mezclilla, aunque no se tienen datos sobre la vestimenta del otro ejecutado.

Los tres afectados se encontraban al fondo de la calle Nezahualcóyotl, misma que se desprende de la avenida Tamazula, punto en el que fueron sorprendidos por los agresores, quienes les dispararon en múltiples ocasiones hasta verlos caer al suelo para posteriormente emprender la huida del lugar. A las 18:30 horas aproximadamente, vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencias del 911 y reportaron detonaciones de arma de fuego.

Como primeros respondientes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio, en donde localizaron a tres masculinos con impactos de bala en su cuerpo en plena vía pública, pero confirmaron que dos de ellos ya no presentaban signos vitales. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al tercer individuo, a quien posteriormente trasladaron a un nosocomio cercano para que reciba atención médica.

Por su parte, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Servicios Periciales se encargó de los trabajos de campo, incluido el levantamiento de indicios balísticos. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, la autoridad competente ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui