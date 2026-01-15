Cae 'El Cubano': Capturan a pieza clave del Cártel de Sinaloa con fines de extradición; es buscado por el FBI

Sinaloa, México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron en la ciudad de Mazatlán una orden de aprehensión con fines de extradición contra Daniel Alfredo Blanco Joo, 'El Cubano', líder de una célula del Cártel de Sinaloa, dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, así como a operaciones de lavado de dinero.

Según informes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Blanco Joo cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, además de ser requerido por el FBI.

El detenido mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua; por ello, para las autoridades mexicanas, su captura manifiesta un gran golpe significativo a las redes transnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como los esquemas financieros que la sostienen.

Tras su captura en Mazatlán, a 'El Cubano' se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes al proceso de extradición por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reiteraron su compromiso de combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas para evitar que lleguen a manos de la juventud. La operación se realizó en el contexto de los esfuerzos coordinados entre dependencias nacionales y agencias internacionales, enfocadas en el desmantelamiento de estructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas y actividades ilícitas asociadas al Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui