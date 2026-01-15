Cae 'El Trini', presunto líder del grupo delictivo de Los Cabrera, junto a su pareja en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante la madrugada de este jueves 15 de enero de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) efectuaron la detención de un sujeto identificado José Trinidad S. M., alias 'El Trini', señalado como presunto líder de Los Cabrera, un grupo criminal afín a La Mayiza. La captura estuvo a cargo de la Policía de Despliegue, perteneciente a la SSPE, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el supuesto cabecilla criminal fue capturado en el Valle de Juárez, ubicado en el estado de Chihuahua, un área en la que aparentemente operaba sus actividades ilícitas. Además de la aprehensión de 'El Trini', los agentes detuvieron a su pareja sentimental, identificada como Deisy A. G., así como el aseguramiento de un arma de fuego calibre .45 mm, 18 cartuchos útiles y un vehículo Dodge Ram que presentaba reporte de robo en los Estados Unidos.

El suceso se registró cuando los oficiales detectaron el vehículo pick up circulando sin matrícula. Los tripulantes, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, situación que generó una fuerte persecución. Finalmente, los policías estatales lograron darles alcance y, al revisar el estatus de la unidad automotriz, a través de la tecnología Centinela, se confirmó el reporte de robo en 2023, por lo que ambos fueron asegurados.

Capturan a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahuahttps://t.co/20lvn4kBBt pic.twitter.com/XLYTMRbEJg — Tribuna de Chihuahua (@TribunadeChih) January 15, 2026

Estos hechos derivaron en el formal arresto de la pareja, para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes. Según datos de El Universal, José Trinidad S. M. es padre biológico de Leonel S. F., alias 'El Sobrino', quien fue detenido en Durango en marzo del 2025. Autoridades mexicanas habían identificado a 'El Sobrino' como líder de una estructura criminal que operaba en el Valle de Juárez. En mayo del 2025, otro líder del grupo, identificado como 'El Charly', también fue detenido.

¿Quiénes Los Cabrera, una célula criminal del Cártel de Sinaloa?

Cuando Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, dos exlíderes del Cártel de Sinaloa, buscaron extender sus operaciones al estado de Durango encontraron un aliado, la familia Cabrera Sarabia. En lugar de pelear por el control de la zona serrana la región, ambos se convirtieron en socios para el tráfico de droga y brindarse seguridad mutuamente. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha informado que este grupo criminal se dedica a extorsionar a comerciantes y ganaderos, centrando su poder en Durango, Coahuila y Chihuahua.

