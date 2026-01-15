Cae el 'Miguelillo' por intento de asesinato de mujer y hombre en Sonora; los atacó a balazos

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un hombre llamado Miguel 'N', de 26 años de edad, alias 'Miguelillo' y/o 'Miguelito' fue detenido e imputado, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de dos ciudadanos. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el pasado 19 de septiembre de 2025.

Las indagatorias establecen que el primer incidente tuvo lugar en la colonia México, de la ciudad de Nogales. En dicho sector, la primera víctima, identificada como José Miguel 'N', viajaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptado presuntamente por el imputado, quien accionó un arma de fuego en su contra. Afortunadamente, el conductor logró realizar maniobras evasivas que le permitieron salir ileso de la agresión armada.

Posteriormente, durante esa misma jornada, se documentó un segundo ataque en la avenida Torreón y la Calle 40. En este evento, el imputado, presuntamente en compañía de otros individuos, habría disparado contra una mujer identificada como Jessica 'N'. Según el informe, la víctima reaccionó con prontitud y logró resguardarse detrás de la carrocería de su vehículo, acción que impidió que los proyectiles la alcanzaran, evitando así lesiones físicas.

Tras las labores de inteligencia y campo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente contra Miguel 'N'. Una vez presentado ante la autoridad judicial en la audiencia inicial, el juez de control avaló la imputación presentada por la Fiscalía de Sonora. La defensa del acusado solicitó tiempo antes de que se resuelva su vinculación a proceso, petición que fue concedida por el juzgador.

No obstante, dada la gravedad de los cargos y para garantizar la seguridad de las víctimas y la continuidad del juicio, el juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La Fiscalía estatal reiteró que mantendrá el curso de las investigaciones con estricto apego a la legalidad para esclarecer los hechos en su totalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora