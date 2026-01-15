Cae sujeto durante operativo de la AMIC en Cajeme; traía 78 dosis de droga y vehículo robado

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, como resultado de las labores de investigación en el municipio de Cajeme, la institución logró obtener un auto de vinculación a proceso penal en contra de un individuo identificado como Ismael 'N'. Al imputado se le señala como presunto responsable de de dos ilícitos, delito de narcomenudeo y posesión de un vehículo con reporte de robo.

Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas ante la autoridad judicial, quien, tras analizar la evidencia, calificó de legal la aprehensión realizada por los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Con base en lo anterior, el juez de la causa dictó el auto de vinculación a proceso por ambos cargos y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De esta manera se asegura la presencia del imputado durante el desarrollo de la investigación complementaria. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el día 11 de enero de 2026, aproximadamente a las 14:20 horas. La detención se efectuó en las calles 5 de Febrero y Calle 3, de la localidad Campo 29, a las afueras de Ciudad Obregón. Durante la acción policial, los agentes de la AMIC realizaron una inspección que derivó en el aseguramiento de diversos indicios.

Se incautaron un total de 54 envoltorios de plástico en color negro que contenían presunta droga, así como 24 envoltorios de plástico amarillo con hierba verde con las características de la marihuana. Asimismo, se verificó el estatus legal del automóvil en posesión del detenido, confirmándose que la unidad contaba con un reporte de robo vigente. La Fiscalía estatal señaló que con estas acciones mantiene el curso de las investigaciones para sancionar las conductas que afectan la salud pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora