Capturan a responsable de asesinato de mujer en Oaxaca; la apuñaló dentro de tienda de ropa

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la captura del sujeto señalado como el presunto responsable del homicidio de una mujer, ocurrido la mañana de ayer jueves 14 de enero en el interior de un establecimiento comercial en el corazón de la ciudad de Oaxaca. La confirmación de la detención fue realizada por el fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, a través de redes sociales.

El funcionario informó que, tras un operativo de búsqueda, se logró localizar al individuo, para ser trasladado a la capital oaxaqueña para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes e iniciar los procesos ministeriales que definirán su situación jurídica. Rodríguez Alamilla enfatizó el compromiso de la institución para garantizar que no se permitirá la impunidad en delitos que vulneren la seguridad y el tejido social de la entidad.

Los hechos se registraron en un local de venta de ropa llamado Susel, ubicado en la calle de Trujano. La víctima fue identificada como Rosa María A. B., de 36 años de edad, propietaria del negocio. De acuerdo con los primeros informes y las declaraciones del fiscal general, el móvil del crimen se investiga como un presunto asalto, durante el cual la víctima recibió tres heridas por arma blanca que resultaron en su fallecimiento.

Hace unos momento el Fiscal @Bernardo Rodríguez Alamilla ha confirmado la detención del presunto responsable del asesinato de la propietaria del negocio de ropa en la calle de Trujano, zona centro.

Aunque no menciona el lugar detalla que está siendo trasladado a la ciudad de… pic.twitter.com/hRRa1lHqeN — expansionoax (@expansionoax) January 15, 2026

En relación con el proceso de investigación, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, ofreció una conferencia de prensa para desmentir las versiones que sugerían que el presunto homicida había sido detenido previamente por la Policía y posteriormente liberado. Romero López explicó que dicha situación se trató de una confusión derivada del parecido físico con otro hombre, quien sí fue detenido por el robo de un teléfono celular, pero que obtuvo su libertad debido a la falta de una denuncia en su contra.

Finalmente, ante la inquietud generada por la difusión de videos sobre otros robos a comercios en la zona metropolitana, el Secretario de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma. Calificó lo sucedido como un "hecho concreto" y puntual, solicitando no generalizar una situación de alarma, mientras las autoridades continúan reforzando las estrategias de seguridad en el primer cuadro de la ciudad

uD83DuDD34??uD83DuDEDCÚltima hora// detienen al as3s!n0 de mujer en el centro de la ciudad



El Fiscal General de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó la detención del responsable del asesinato de una mujer, al interior de un establecimiento sobre la Calle de Trujano.



Cómo se había… pic.twitter.com/Fac9MR2RPj — Red es Oaxaca (@Red_es_Oaxaca) January 15, 2026

