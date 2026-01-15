Choque termina en balacera: Automovilista acribilla a un hombre tras discusión en Nogales

Nogales, Sonora.- Autoridades de la ciudad de Nogales, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos durante la mañana de este jueves 15 de enero, en los que una persona del sexo masculino resultó lesionada por proyectil de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en la colonia Los Encinos y, según los primeros informes, el ataque armado se debió a una presunta disputa vehicular.

Los hechos se registraron minutos antes de las 10:00 horas, momento en el cual se recibió un reporte a través de la línea de emergencias 911 alertando sobre detonaciones en la vía pública. Elementos de la Policía Municipal de Nogales se trasladaron de inmediato a la calle Gregorio Ruiz, en el sector mencionado, donde localizaron a un hombre herido de bala en el interior de un vehículo tipo sedán de color oscuro.

Actuando como primeros respondientes y ante la gravedad de las lesiones del conductor, los oficiales realizaron el traslado del afectado hacia un hospital para que recibiera atención médica. De momento se desconoce la identidad y el estado de salud de la víctima. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la agresión ocurrió debido a una discusión por un percance de tránsito suscitado minutos antes.

Testigos indicaron que un automóvil de color blanco chocó por alcance al vehículo del ahora hospitalizado. Tras esto, el conductor del auto blanco bajó de su unidad, lo que dio inicio a una disputa que comenzó tornarse violenta. La situación escaló rápidamente cuando el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el otro chofer, para inmediatamente emprender la huida con rumbo desconocido.

Cabe mencionar que existe un video captado por una cámara de seguridad particular instalada en la zona. Se confirmó que dicho dispositivo grabó los hechos, desde el accidente entre los vehículos y la discusión, hasta el momento en que el agresor, a quien se observa vistiendo una sudadera a rayas, realiza tres disparos a quemarropa. Este material ya ha sido entregado a las autoridades ministeriales y se espera que ayude a la identificación y localización del responsable.

El vehículo que fue blanco de la agresión armada

Al sitio acudieron efectivos de los tres niveles de Gobierno para resguardar el perímetro. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del procesamiento de la escena del crimen, realizando el levantamiento de indicios balísticos y ordenando el remolque del vehículo de la víctima como parte de la evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui