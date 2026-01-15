Código Rojo en Irapuato: Niño de 7 años resulta herido en ataque armado contra su padre

Irapuato, Guanajuato.- La noche de este miércoles, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Guanajuato, así como personal del Gobierno Federal, se movilizó en inmediaciones de la colonia 12 de Diciembre, en el municipio de Irapuato, luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre. Desgraciadamente, este hecho violento dejó un menor de edad con heridas de bala.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 14 de enero de 2026, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo arribaron al lugar; rápido y sin mediar palabra, descendieron para disparar de manera directa contra un hombre que se encontraba conviviendo en el exterior de una vivienda.

El objetivo de la balacera, identificado como el padre del menor, logró reaccionar y escapar del sitio para ponerse a salvo. Sin embargo, durante la agresión, un niño de apenas siete años fue alcanzado por los proyectiles, convirtiéndose en víctima colateral del ataque. Tras el atentado, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras que familiares del menor decidieron trasladarlo de inmediato por sus propios medios a un hospital cercano, a bordo de un vehículo particular.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado de manera oficial el estado de salud actualizado del niño, únicamente que ingresó con heridas producidas por arma de fuego.

Minutos después del reporte, elementos de la Policía Municipal de Irapuato y de la Guardia Nacional arribaron a la vivienda para acordonar la zona y resguardar el perímetro. En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y abrir una nueva carpeta de investigación.

A pesar del operativo de búsqueda implementado en colonias cercanas, hasta el cierre de esta información no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.

