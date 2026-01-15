Conductor intenta estacionarse y arrolla a motociclista en calles del Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 15 de enero de 2026 se reportó un accidente vial en el primer cuadro de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde un vehículo particular embistió al tripulante de una motocicleta. El aparatoso percance movilizó a las autoridades municipales y personal de los cuerpos de auxilio, quienes tomaron conocimiento del caso y auxiliaron al conductor de la unidad ligera que resultó lesionado.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Febrero, casi esquina con la 6 de Abril, en la colonia Centro de la localidad y a unos cuantos metros de la sede del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson). Los primeros reportes señalan que el conductor de un automóvil tipo sedán, color gris y modelo atrasado, atropelló al motociclista cuando intentaba estacionarse frente a un establecimiento situado sobre la 5 de Febrero.

Derivado del impacto, el conductor de una motocicleta Kurazai color negro con rojo, identificado como Valentín, cayó sobre la cinta asfáltica y resultó con lesiones leves. Posteriormente se solicitó la presencia de oficiales del Departamento de Tránsito Municipal, quienes recabaron la información, llevaron a cabo el peritaje pertinente y el deslinde de responsabilidades. Se presume que el lesionado no requirió de su traslado a un nosocomio de la región.

Se registra choque en el cruce de las calles 5 de Febrero y 6 de Abril.

Una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudió al lugar de los hechos para remolcar las unidades involucradas, las cuales presentaron daños materiales, hacia el corralón municipal. De forma constante, autoridades locales hacen llamados a la prudencia al momento de circular por las calles de la región, pidiendo respetar los límites de velocidad, así como los respectivos señalamientos de tránsito que se encuentran instalados.

En otro accidente de tránsito registrado este jueves, un automóvil Nissan Sentra, modelo atrasado y color rojo, y una camioneta Nissan X-Trail, color gris. protagonizaron una fuerte colisión en el cruce de las calles Sufragio Efectivo y Norte, en el sector norte de Ciudad Obregón. Derivado del impacto, el Nissan Sentra terminó arriba de la banqueta, a un costado del semáforo que se encuentra sobre la calle Norte, con dirección de oriente a poniente.

Elementos de Tránsito Municipal se encargó del peritaje correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui