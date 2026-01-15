Desmantelan centro de operaciones de la Unión Tepito en CDMX; hay seis personas detenidas

Ciudad de México.- Autoridades de la Ciudad de México y fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, acción que resultó en la detención de seis personas y el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para el almacenamiento y embalaje de sustancias ilícitas. El operativo, confirmado el pasado 15 de enero, fue producto de una labor de inteligencia y coordinación.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes contaron con el respaldo operativo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. Estas acciones policiales se concentraron en un predio localizado sobre la avenida Río Consulado, entre la calle Wagner y la calzada De los Misterios.

Las autoridades acudieron a este punto tras recibir diversas denuncias y realizar investigaciones previas que señalaban al lugar como un punto generador de violencia y distribución de drogas. Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó a través de sus canales oficiales que los detenidos, cinco hombres y una mujer, estarían vinculados a una célula delictiva que opera en la zona centro, identificada en las indagatorias como la Unión Tepito.

Los implicados responden a los nombres de Jonathan Jasiel 'N', Ángel Getsemaní 'N', Cristian Abraham 'N', Marco 'N', Paola Yadira 'N' y Jonathan 'N'. Según los reportes de inteligencia, este grupo estaría bajo el mando de un sujeto identificado como José Arturo 'N' o Renat Dassae 'N', conocido con el alias de 'El Daza'. A esta facción se le relaciona con delitos de alto impacto, tales como narcomenudeo, extorsión y homicidio.

uD83DuDEA8 Caen 6 presuntos integrantes de La Unión Tepito, quienes operaban para “El Daza” y estarían vinculados a actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio en el Centro de la #CDMX.



La detención se realizó tras un operativo en la colonia #Peralvillo.



uD83DuDCF8: @SSC_CDMX pic.twitter.com/AWQfRrfYBa — Guadalupe Ponce (@GuadalupePonceh) January 16, 2026

Durante la inspección del inmueble, los agentes aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y 17 cartuchos útiles. En cuanto a las sustancias decomisadas, se contabilizaron un bote con hierba verde con las características de la marihuana, así como 53 cigarrillos, bolsas y envases con el mismo material. De la misma manera, se incautaron 59 tabletas de presunta metanfetamina y 99 dosis de una sustancia cristalina.

Reportes periodísticos complementarios sugieren el hallazgo de dosis de fentanilo en el lugar, aunque este dato se mantiene bajo verificación pericial. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las diligencias correspondientes, mientras que los seis detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui