Detenido sujeto por intentar robar paquetes de atún en una tienda de conveniencia de Durango

Gómez Palacio, Durango.- En un caso que fue registrado el miércoles 14 de enero de 2026, un hombre identificado como Gerardo Javier 'N.', de 24 años de edad, fue detenido por intentar sustraer múltiples paquetes de atún de una tienda de conveniencia en el municipio de Gómez Palacio, Durango. El arresto fue efectuado por elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con lo estipulado en el informe oficial, los hechos se registraron aproximadamente a las 14:00 horas, en una sucursal de Oxxo ubicada en el cruce de las calzadas Fundadores y División del Note, en el fraccionamiento Miravalle. Los agentes policiacos fueron notificados mientras realizaban recorridos de protección y vigilancia en el sector, por lo que rápidamente acudieron al establecimiento para tomar conocimiento del caso.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el encargado de la tienda, quien dijo que momentos antes, el sospechoso ingresó al lugar y tomó varios artículos de uno de los pasillos de alimentos, para posteriormente tratar de darse a la fuga sin realizar el pago correspondiente. Sin embargo, el sujeto fue interceptado y retenido por el reportante hasta la llegada de las fuerzas del orden. Después solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 911.

Detienen a joven por intentar robar paquetes de atún en Gómez Palacio, Durango.

Debido a los señalamientos directos, los elementos preventivos procedieron a realizar una revisión de rutina al joven, a quien le fueron asegurados 13 paquetes de atún de diferentes marcas y peso. Derivado de esa situación, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público adscrito al área de robos.

Detienen a violentador de mujeres

En otro caso registrado el martes 13 de enero de 2026 en Gómez Palacio, José Israel 'N.', de 31 años de edad, fue arrestado por agredir físicamente a su pareja sentimental y a una menor de edad, a quienes presuntamente también les arrojó aceite caliente. El caso tuvo lugar en un domicilio de la colonia Hortensias, en donde la denunciante, una mujer de 27 años, relató a elementos policiacos lo sucedido y señaló directamente al individuo.

Fuente: Tribuna del Yaqui