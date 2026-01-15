Disparan contra vehículo en la zona centro de Hermosillo; hay al menos una persona herida

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró durante la noche de este jueves 15 de enero en la zona centro de Hermosillo, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Mariachi, sobre la calle Alejandro Lacy, entre Sonora y el bulevar Luis Encinas, una ubicación que se encuentra a escasos metros de una conocida estación de autobuses.

El incidente fue reportado a las líneas de emergencia poco después de las 20:00 horas, lo que activó los protocolos de seguridad en el sector. Al arribar al sitio, las autoridades localizaron un vehículo sedán blanco. Según la inspección, la unidad presentaba diversos impactos de bala en la carrocería, así como signos evidentes de un choque en la parte frontal, lo que sugiere que el conductor pudo haber perdido el control tras la agresión o durante una persecución.

Como saldo del ataque armado, se confirmó que por lo menos una persona resultó herida. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento de esta redacción, se desconoce la identidad de la persona afectada, así como el diagnóstico sobre su estado de salud.

De manera extraoficial, testigos y versiones en el lugar señalan que los presuntos responsables serían los tripulantes de otro vehículo tipo sedán, quienes habrían disparado contra la unidad afectada para posteriormente huir. Pese a los recorridos realizados en la zona, de momento no se ha informado sobre la detención de los agresores. La escena del crimen fue asegurada y acordonada para preservar los indicios balísticos y huellas del accidente.

El vehículo en el que viajaba la víctima al momento del ataque

En el operativo de resguardo participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui