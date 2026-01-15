Era Omar Caín: Sorprenden y ejecutan a balazos a un ciclista en calles del poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del miércoles 14 de enero de 2026, un hombre fue ejecutado a balazos mientras circulaba a bordo de una bicicleta por calles de la colonia San Rafael, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento no existe información oficial acerca de cómo ocurrió el ataque armado, pero trascendió preliminarmente que el hoy occiso era de complexión delgada, además de que vestía una playera blanca y un pantalón mezclilla oscuro.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una agresión armada en contra de un masculino sobre la avenida Hernando de Alarcón, entre las calles Francisco Ibarra y Pedro Tovar, en el mencionado asentamiento humano. El fallecido fue identificado como Omar Caín 'N.', de 46 años de edad, de quien se dijo era originario de Guasave.

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación y, durante su recorrido, localizaron una bicicleta tirada y a un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego. Los uniformados procedieron con el acordonamiento de la zona y se encargaron de resguardar el perímetro. Agentes de la Policía Municipal también hicieron acto de presencia, junto a paramédicos voluntarios de Aguaruto.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| El tripulante de una bicicleta fue acribillado a balazos en las calles de la colonia San Rafael.



La víctima de quien aún se desconoce su identidad quedó tendido sin vida sobre la avenida Hernando de Alarcón, entre las calles Francisco Ibarra y Pedro Tovar pic.twitter.com/LFiKk8GeOi — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 15, 2026

Después de la respectiva valoración, los socorristas confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales se encargó de los trabajos de campo, mientras que policías de investigación realizaron las primeras averiguaciones del homicidio. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Miércoles violento en Culiacán

Derivado de los hechos delictivos registrados el miércoles 14 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la integración de siete carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso debido a la localización de ocho personas sin vida, la mayoría en la capital sinaloense. En su reporte oficial, la dependencia estatal indicó que estos asesinatos tuvieron lugar en los municipios de Ahome, Culiacán y Navolato.

Fuente: Tribuna del Yaqui