FATAL ACCIDENTE en Ciudad Obregón: Joven motociclista MUERE tras impactante choque

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este jueves 15 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fatal accidente vial: una joven que viajaba en una motocicleta perdió la vida tras impactase contra un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes que circulan en redes, los hechos ocurrieron este jueves, minutos antes de las 05:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Morelos y Bacanora, donde una joven que circulaba a bordo de una motocicleta perdió el control de su unidad y terminó chocando contra un vehículo estacionado. Vecinos del sector que escucharon el incidente alertaron a los servicios de emergencia mediante el 911.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración de la conductora; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar, trascendió que la joven fue identificada extraoficialmente como Karely, de aproximadamente 25 años de edad.

Elementos de seguridad pública acordonaron el cruce vial para facilitar el trabajo de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y evitar riesgos a otros automovilistas. Durante varios minutos, la circulación en la zona se vio parcialmente restringida mientras se realizaban las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Peritos de la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance, entre ellas qué provocó la pérdida de control de la motocicleta antes del impacto. Por otra parte, las autoridades reiteraron el llamado a motociclistas y conductores en general a extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad puede ser reducida y el cansancio influye en la conducción.

