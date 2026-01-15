FUERTE accidente en la México-Pachuca moviliza a las autoridades: Así avanza HOY 15 de enero

Ecatepec, Estado de México.- La madrugada de este jueves 15 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como oficiales de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la autopista México–Pachuca, a la altura de la colonia Boulevares, en el municipio de Ecatepec, tras registrarse un accidente vial que involucró a un camión de pasajeros y un tráiler.

Este siniestro obligó a cerrar la circulación por varias horas, al tiempo que generó afectaciones importantes al flujo vehicular en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de México (CDMX). Aquí en TRIBUNA te decimos cuál es el estado de esta vialidad para la mañana de este jueves.

uD83DuDEA8 Reporte vial uD83DuDCE2



Se informa una la volcadura de un tráiler en la Autopista México - Pachuca, a la altura del KM 22, en #Ecatepec. uD83DuDE9B



?? Debido a las maniobras de atención, se presenta una afectación vehicular en ambos sentidos. uD83DuDED1uD83DuDEE3? uD83DuDE94



Se exhorta a los automovilistas a… pic.twitter.com/Z22xCrgox1 — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 15, 2026

Así ocurrió el siniestro en la México-Pachuca

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 15 de enero, alrededor de las 02:30 horas, tiempo local, en el kilómetro 22 de la autopista México-Pachuca, cuando un camión de pasajeros perdió el control y se impactó contra el muro central, lo que provocó su volcadura. La unidad, según se informó, se encontraba sin pasajeros al momento del accidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Minutos después del percance, cuerpos de emergencia, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como elementos de seguridad pública estatal y de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al lugar para brindar atención, asegurar la zona y evaluar los riesgos. De manera paralela, se realizaron maniobras para retirar el camión y un tráiler involucrado, lo que obligó al cierre total de la autopista en ambos sentidos durante más de cuatro horas.

#AvisoCEM uD83DuDEA8 07:44 Carga vehicular en km 35+200 salida a indios verdes , municipio de Ecatepec , en dirección CDMX entronque con autopista México Pachuca . Maneje con precaución. Mantenga su distancia. Trabajamos para ti.https://t.co/ZffBTPeUNU — Circuito.Mx (@Circuito_mx) January 15, 2026

Una vez concluidas las maniobras y tras verificar que no existían riesgos adicionales para los automovilistas, la autopista fue reabierta a la circulación (alrededor de las 06:00 horas). Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, especialmente en tramos de alta afluencia como la México–Pachuca. Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia se debe solicitar apoyo a través del número 911.

Para las 08:00 horas de este jueves, la circulación en la autopista México-Pachuca es fluida, revelan autoridades de tránsito.

Fuente: Tribuna del Yaqui