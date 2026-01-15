Golpe al narco en Sonora: Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina, reporta Harfuch

Ciudad de México.- Un nuevo golpe al tráfico de drogas fue confirmado este jueves 15 de enero de 2026 por autoridades federales, con acciones que impactan directamente en los estados de Sonora y Sinaloa: Se trata del decomiso de una importante cantidad de metanfetamina y la inhabilitación de zonas destinadas a su fabricación. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles de estos operativos.

El anuncio de este nuevo golpe al narcotráfico lo dio hoy, 15 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien mediante sus redes sociales oficiales informó sobre el aseguramiento de un vehículo cargado con narcóticos en territorio sonorense, así como operativos paralelos en Sinaloa enfocados en detener la producción de sustancias ilícitas.

Omar García Harfuch confirmó un nuevo golpe al crimen en Sonora. Foto: Facebook

Decomiso de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, el vehículo fue asegurado en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC, zona norte de Sonora), durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional. La unidad que hoy está en manos de las autoridades transportaba 212 kilogramos de metanfetamina y había salido de Culiacán, Sinaloa, con destino a la frontera norte, según reportó el funcionario.

En su comunicado, el titular de Seguridad Federal detalló que la carga tenía como objetivo llegar a Baja California, específicamente a la zona fronteriza de Mexicali, donde presuntamente sería distribuida en millones de dosis. Desde ese punto, podría ser distribuida en Estados Unidos (EU).

Inhabilitan puntos de fabricación de droga en Sinaloa

En acciones simultáneas, García Harfuch informó que en Sinaloa fueron inhabilitadas 11 áreas utilizadas para la concentración y elaboración de metanfetamina. Durante estos operativos, elementos del Ejército mexicano aseguraron un total de 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la producción de esta droga.

Las autoridades han señalado que la inhabilitación de estos puntos representa un impacto directo a la capacidad operativa de los grupos criminales dedicados a la fabricación de drogas sintéticas, al limitar el acceso a insumos y espacios necesarios para su elaboración. Las acciones contra el crimen organizado continuarán, señala el Gobierno Federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui