Le cayó una barda encima: Menor de 7 años resulta lesionado y termina en hospital de Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la mañana del miércoles 14 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal de Nogales se movilizaron para atender el reporte de un menor lesionado en una parada de camiones ubicada sobre la calle Bacerac, de la colonia Pueblo Nuevo. El menor resultó con una fractura luego de que una barda le cayera encima, por lo que se requirió de su traslado a un nosocomio de la ciudad fronteriza para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los uniformados sobre lo sucedido. Los oficiales arribaron a la ubicación, en donde se entrevistaron con una mujer de la tercera edad, quien se identificó como la abuela del menor.

La adulta mayor, de 60 años de edad, confirmó que su nieto de 7 años resultó lesionado tras la caída de una barda. Según el testimonio de la fémina, ella y el infante estaban en una parada de autobuses, cuando el pequeño se colgó de un alambre que formaba parte de un cerco, la cual sostenía una barda de bloques de aproximadamente 1.50 metros de altura. Derivado de esto, la estructura terminó por colapsar y caer encima de la víctima.

El infante tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron atención prehospitalaria al niño, a quien posteriormente trasladaron al IMSS Bienestar, donde fue valorado por el personal médico, quien lo diagnosticó con una fractura de tibia izquierda y policontundido. Por ese motivo, el menor quedó bajo observación, en espera de estudios de tomografía para descartar lesiones adicionales. El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana.

Arrollan a elemento de Tránsito en Nogales

En otro hecho registrado el mismo miércoles 14 de enero, un elemento de Tránsito Municipal resultó lesionado luego de ser embestido por un vehículo Honda Accord color verde en el cruce del bulevar El Greco y la calle Pirgos, en la colonia Kalitea. El agente se movilizaba a bordo de una motocicleta BMW G-310 color blanco con azul, cuando fue sorprendido por el automovilista, quien realizó una maniobra de giro a la derecha.

Fuente: Tribuna del Yaqui