Le tocó las piernas: Detienen a septuagenario por presunto acoso en autobús de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo realizaron la detención de una persona del sexo masculino, acusada de cometer abusos deshonestos en contra de una usuaria del transporte público. Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer miércoles 14 de enero en el sector norte de Hermosillo, en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles. De acuerdo con el reporte, el incidente se suscitó a bordo de un autobús urbano.

La víctima, una mujer de 24 años de edad, alertó sobre la conducta inapropiada de otro pasajero, identificado posteriormente como José Carlos 'N', de 72 años. La afectada declaró ante las autoridades que el individuo comenzó a tocarle las piernas y el cabello sin su consentimiento, acompañando dichas acciones con palabras obscenas. Ante la agresión, la joven solicitó el apoyo del chofer de la unidad, pidiéndole que detuviera la marcha para poder contactar a las autoridades.

El camión detuvo su recorrido en la cruce de las calles Ventura y Hermosa, lugar al que arribaron los oficiales municipales para atender el reporte. Tras el señalamiento directo de la víctima, se procedió al arresto del implicado. José Carlos 'N' fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar las diligencias pertinentes y determinar su situación legal por el delito de acoso.

Cabe mencionar este mismo miércoles se registró una agresión armada en el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo, hecho que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida y generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad de los distintos niveles de Gobierno. Los acontecimientos tuvieron lugar poco antes de las 20:00 horas en la colonia Jorge Valdez Muñoz.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la avenida Caborca, entre las calles Nogales Oriente y Nogales Poniente. Transcendió que la víctima fue interceptada por presuntos sicarios, quienes dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

