Omar García Harfuch: Desarticulan narcolaboratorio y aseguran bodega con ARMAMENTO en Guerrero

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó un nuevo golpe al crimen organizado este jueves 15 de enero. Luego de detallar el aseguramiento de metanfetamina en el estado de Sonora (TRIBUNA comparte toda la información aquí), compartió información sobre la desmantelación de inmuebles utilizados para la fabricación de drogas sintéticas en el estado de Guerrero.

Aseguran bodega con miles de litros de precursores químicos

De acuerdo con la información compartida en las redes sociales del funcionario, en uno de los inmuebles asegurados, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), se localizó una bodega que almacenaba alrededor de 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Los hechos se reportaron este jueves. Foto: Twitter

Todo el material fue inhabilitado en el sitio por las autoridades, con el objetivo de evitar su reutilización.

Desmantelan narcolaboratorio y campamento clandestino

Además de la bodega, las fuerzas federales localizaron un campamento clandestino utilizado como narcolaboratorio. En este punto se encontraron vehículos, armamento, municiones, así como equipo táctico, ropa, calzado y diverso material empleado para la operación del sitio.

Reportes de medios nacionales señalan que la infraestructura desmantelada tenía la capacidad para la producción de hasta tres distintos tipos de drogas sintéticas, lo que evidencia el nivel de operación que mantenían los grupos criminales en la zona.

El cumplimiento de las órdenes de cateo y el aseguramiento de los inmuebles estuvieron encabezados por la Semar, en coordinación con la SSPC, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. Una vez concluidas las diligencias, todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar las carpetas de investigación y continuar con las indagatorias legales.

En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que este tipo de acciones impacta de manera directa en la capacidad operativa de los grupos criminales, al limitar tanto la fabricación como la distribución de drogas sintéticas en el país.

