Ramón Francisco agredió a su propia pareja y mató a su perro; ya está detenido en Nogales

Nogales, Sonora.- Un hombre identificado como Ramón Francisco 'N', de 31 años de edad, fue vinculado a proceso penal después de que fue arrestado en la ciudad de Nogales. El imputado enfrenta cargos por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y maltrato animal, por los hechos ocurridos recientemente en esta ciudad fronteriza, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, el suceso tuvo lugar el pasado 11 de enero, aproximadamente a las 23:25 horas, en una vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio. Las autoridades establecieron que, en dicho domicilio, el ahora detenido habría ejercido actos de agresión verbal y física en perjuicio de su pareja sentimental, identificada como Juana 'N'.

Estas acciones no solo vulneraron la integridad de la mujer, sino que también generaron afectaciones emocionales en la hija menor de edad de la víctima, quien presenció los hechos. La investigación señala que, durante el mismo episodio de violencia, Ramón Francisco 'N' presuntamente atacó a la mascota de la familia, un perro de raza pug llamado Blaky. Se documentó que el animal murió tras ser arrojado con fuerza contra una pared.

conducta que fue clasificada por la autoridad como un acto de extrema crueldad que atenta contra la protección legal de los animales en la entidad. Durante la audiencia correspondiente, el juez de control avaló los elementos presentados por el Ministerio Público y determinó procedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta decisión atiende a la gravedad de las conductas imputadas y busca garantizar la seguridad de las víctimas durante el desarrollo del proceso legal.

Nogales, Sonora, 15 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Ramón Francisco “N”, de 31 años, por los delitos de violencia… pic.twitter.com/NmKSoFyPBn — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 15, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de actuar con firmeza frente a la violencia en cualquiera de sus formas, garantizando justicia para las víctimas y la aplicación de la ley contra quienes atenten contra la integridad de las personas y los animales", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora