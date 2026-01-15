Reportan aparatoso choque al norte de Ciudad Obregón; automóvil queda arriba de la banqueta

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 15 de enero de 2026 se registró una intensa movilización por un accidente de tránsito ocurrido en el sector norte de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde se vieron involucrados dos vehículos particulares. A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades competentes no reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 15:00 horas (tiempo local), en el cruce de las calles Sufragio Efectivo y Norte, donde se registró un choque entre un automóvil Nissan Sentra, modelo atrasado y color rojo, y una camioneta Nissan X-Trail, color gris. Derivado del impacto, el Nissan Sentra terminó arriba de la banqueta, a un costado del semáforo que se encuentra sobre la calle Norte, con dirección de oriente a poniente.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención médica a las personas que se vieron implicadas en el incidente automovilístico. Sin embargo, los socorristas declararon que no era necesario realizar algún traslado a un nosocomio de la localidad, por lo que los conductores y ocupantes fueron auxiliados en el lugar de los hechos. Hasta el momento se desconoce cuál de los involucrados tuvo responsabilidad en el suceso.

Se registra choque en el cruce de las calles Sufragio Efectivo y Norte.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal arribaron a la zona para tomar conocimiento del caso, llevar a cabo el peritaje pertinente y el deslinde de responsabilidades. De forma constante, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llama a la prudencia al momento de circular por las calles de la región, pidiendo respetar los límites de velocidad, así como los respectivos señalamientos de tránsito.

Muere motociclista en Ciudad Obregón

En otro caso similar registrado durante las madrugada de este jueves 15 de enero de 2026,, una joven mujer, quien viajaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida tras perder el control de la unidad y chocar contra un vehículo estacionado. El fatal hecho tuvo lugar alrededor de las 05:00 horas (tiempo local), en el cruce de las calles Morelos y Bacanora, a la altura de la colonia Morelos, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui