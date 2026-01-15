Se mantiene la búsqueda de Juan Francisco en Hermosillo; cumple nueve meses desaparecido

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para encontrar a Juan Francisco Quiñónez Carrasco, un hombre de 32 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 15 de abril de 2025, en la colonia El Ranchito, ubicada al poniente de la capital sonorense.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, Juan Francisco es de complexión media, mide aproximadamente 1.80 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos. Presenta piel morena, cabello negro, corto y liso, ojos pequeños de color café y labios gruesos. Esta descripción física forma parte de los datos difundidos para facilitar su identificación, en caso de que exista un avistamiento, por lo que se solicita el apoyo por parte de la ciudadanía.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JUAN FRANCISCO QUIÑONEZ CARRASCO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución en sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que destaca una cicatriz por quemadura en la pierna derecha, una cicatriz circular en el muslo izquierdo, cicatrices alrededor de ambas muñecas, así como un lunar cercano al ojo derecho. Además se indicó que es conocido socialmente entre su familia, amigos y conocidos como 'Jony'. Estos datos podrían ser clave para quienes hayan tenido contacto reciente con él en algún momento.

Es importante mencionar que cualquier información, por mínima que parezca, se puede reportar a los medios proporcionados por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. La dependencia tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cabe mencionar que cada reporte puede ser crucial para contribuir a su pronta localización y que Juan Francisco regrese con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui