Navojoa, Sonora.- Una tragedia familiar se registró la noche del pasado miércoles 14 de enero de 2026 en el poblado del Mezquital de Buiyacusi, perteneciente a la Comisaría de Rosales, en el municipio de Navojoa, donde un adulto mayor presuntamente perdió la vida luego de sostener una fuerte discusión con su hijo.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron cuando el hijo del ahora fallecido arribó al domicilio presuntamente en estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias ilícitas, lo que derivó en un altercado verbal que fue subiendo de tono poco a poco. Testigos, vecinos de la zona, señalaron que durante la discusión el joven habría amenazado a su padre, situación que generó un alto nivel de tensión en el interior del hogar.

Tragedia familiar en Navojoa: Adulto mayor pierde la vida tras discusión con su hijo; habría sido detenido

Minutos después, el adulto mayor se desplomó repentinamente, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al arribar al lugar de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, determinando como causa preliminar de muerte un paro cardiaco fulminante.

Tras los hechos, presuntamente el hijo se dio a la fuga, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Navojoa, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona. Luego de una persecución y un forcejeo, los agentes lograron la detención del presunto responsable, quien fue asegurado y trasladado a las instalaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre los hechos, por lo que TRIBUNA estará pendiente de alguna actualización para darla a conocer. Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia familiar y a buscar apoyo oportuno para evitar que este tipo de conflictos deriven en hechos lamentables.

Cabe señalar que, de acuerdo a las estadísticas del Semáforo Delictivo en Sonora, el municipio de Navojoa registra 'focos rojos' en los delitos de violencia familiar y narcomenudeo.

