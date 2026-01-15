Violencia en Ciudad Obregón: Identifican a hombre asesinado y a mujer herida en la Valle Verde

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Édgar Humberto A. V., de 37 años de edad, fue identificado el hombre ejecutado a balazos en la colonia Valle Verde, al suroriente de Ciudad Obregón, Sonora, la noche del miércoles 14 de enero de 2026. La agresión armada generó una fuerte movilización policial en el sector, confirmando el homicidio y la presencia de otra mujer, identificada como Iveth M. K., de 37 años, quien resultó lesionada tras ser alcanzada por una bala perdida.

De acuerdo con un reporte actualizado del caso, los hechos se registraron alrededor de las 18:20 horas, sobre la calle Cuarzo, entre Rubí y Topacio, donde el hoy occiso fue sorprendido por sus victimarios, quienes le dispararon cuando salía de un domicilio de la demarcación y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. De forma inmediata, vecinos de la zona se comunicaron a las líneas de emergencias 911 para reportar lo sucedido.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, atendieron el llamado y se presentaron en el sitio. Los socorristas confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, mientras que la fémina presentaba una herida en el brazo izquierdo. La mujer recibió atención médica en el lugar de los hechos y se descartó su traslado a un hospital de la localidad.

Identifican a Édgar Humberto A. V., de 37 años de edad, al ejecutado en la colonia Valle Verde.

El perímetro quedó acordonado y resguardado por los oficiales, a la vez que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llevó a cabo las diligencias correspondientes en el área. Trascendió de manera preliminar que en la escena del crimen se localizaron alrededor de 70 casquillos percutidos de diferentes calibres. Extraoficialmente se presume que los responsables se movilizaban a bordo de un automóvil de color gris.

Efectivos de la Guardia Nacional (GN) también participaron en las labores de seguridad y resguardaron el área mientras se llevaban a cabo las respectivas pesquisas. Finalmente, el cadáver de 'El Yuyo', como fue identificado de forma preliminar el fallecido, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Ataque armado deja un hombre y una mujer lesionada en la colonia Valle Verde.

Fuente: Tribuna del Yaqui