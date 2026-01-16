Balacera al norte de Hermosillo: Sicarios acribillan a un hombre en la Primero Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización policiaca se registró en el sector norte de Hermosillo, tras el reporte de una agresión armada en la colonia Primero Hermosillo que dejó como saldo a una persona del sexo masculino herida por impacto de bala. Los hechos ocurrieron poco antes de las 16:00 horas, de este viernes 16 de enero, sobre las calles José Abraham Mendívil, entre Solidaridad y Hernán Cortez.

De acuerdo con la información recabada, la víctima fue interceptada en la vía pública por sujetos armados, hasta el momento no identificados, quienes abrieron fuego en su contra para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido. Tras recibir los impactos, el hombre corrió para solicitar auxilio a los vecinos del sector, resguardándose al interior de un inmueble mientras arribaban los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce tanto la identidad de la víctima como el estado actual de su salud. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Asimismo, se contó con la presencia de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, personal de servicios periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos. A pesar del operativo desplegado en la zona, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este ataque.

El lugar donde sucedió el ataque armado al norte de la ciudad

Fuente: Tribuna del Yaqui