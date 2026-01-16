Caída en una cubeta con agua provoca asfixia a bebé en Hermosillo; madre pide ayuda a policías

Hermosillo, Sonora.- Un pequeño de diez meses de edad estuvo a punto de perder la vida tras sufrir asfixia por inmersión, luego de caer en una cubeta con agua en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 15 de enero de 2026, alrededor de las 14:48 horas, cuando la madre del bebé solicitó apoyo al oficial Sánchez Valenzuela, adscrito al Centro de Respuesta Inmediata.

De acuerdo con información extraoficial, una vez que el uniformado arribó al domicilio ubicado en las calles Pilares, entre Eligio Ancona y Américo Vespucio, lo primero que hizo fue brindarle primeros auxilios al menor, quien presentaba complicaciones. Al notar una ligera mejoría, de inmediato lo trasladó a bordo de su patrulla al Hospital Infantil, para que recibiera la atención correspondiente por parte de médicos especializados.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que el infante se encuentra sano y salvo, ya de regreso en su hogar. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización. En lo que respecta a los familiares del menor, únicamente se sabe que su progenitora tiene 21 años de edad. Cabe señalar que, hasta ahora, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre el caso.

El bebé se encuentra bien

De hecho, apenas el miércoles anterior, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo informó que una mujer de 38 años tuvo que ser trasladada al Hospital General debido a problemas para respirar. En esta intervención participaron los agentes Almaraz León y José Jesús Garrobo López, a bordo de la patrulla E-270. El reporte se generó aproximadamente a las 12:51 horas, cuando la fémina se acercó a los oficiales en la calle Yuste, en la colonia La Cholla.

#Mundo | Trump declara que podría imponer aranceles a países que no apoyen su plan sobre Groenlandia uD83CuDDFAuD83CuDDF8https://t.co/uIlfg5PwuW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Por otra parte, el domingo 12 de enero de 2026, alrededor de las 16:45 horas, sobre el bulevar Enrique Mazón López, el conductor de un vehículo Nissan Versa, color blanco, solicitó apoyo al oficial Andrés Aroldo Benítez García, adscrito a la Unidad de Movilidad Inteligente, para llegar de manera urgente a un nosocomio, ya que un familiar de 44 años de edad presentaba dificultades respiratorias derivadas de una reciente operación de traqueotomía. Ante la emergencia, el agente le abrió paso hasta el ISSSTE en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui