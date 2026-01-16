Capturan en Quintana Roo a Otmane Khalladi, prófugo buscado por autoridades estadounidenses

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Autoridades mexicanas lograron la detención este viernes de Otmane Khalladi en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo. El sujeto, quien era considerado prófugo de la justicia en Estados Unidos, enfrenta acusaciones relacionadas con fraude electrónico y blanqueo de capitales, así lo confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario destacó que este resultado obedece al estrecho intercambio de información e inteligencia entre las instituciones de seguridad de México y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El operativo se caracterizó por un despliegue interinstitucional en el que participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol.

Así como efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Quintana Roo. De acuerdo con los reportes oficiales, Khalladi había logrado ingresar a territorio mexicano utilizando una identidad falsa, estrategia con la que pretendía evadir los controles migratorios y mantenerse fuera del radar de las autoridades estadounidenses.

No obstante, labores de inteligencia y seguimiento de campo permitieron geolocalizarlo en la zona turística de la Riviera Maya. Durante las acciones de vigilancia en las calles de Playa del Carmen, los agentes identificaron a un individuo que coincidía con las características físicas y la descripción del reporte de búsqueda internacional. Tras realizar la interceptación y corroborar su identidad real, se procedió a su detención.

Posterior a su aseguramiento, Otmane Khalladi fue trasladado y puesto a disposición de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM). En dicha instancia se han iniciado los protocolos administrativos para gestionar su deportación, amparados en los mecanismos vigentes de cooperación bilateral para el combate al crimen transnacional. Las acusaciones que pesan sobre el detenido en Estados Unidos son de alta prioridad financiera.

En una acción de @SSPCMexico @FGRMexico a través de AIC-INTERPOL @SEMAR_mx @Defensamx1 y la SSC de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con @FBI fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EE. UU. por fraude electrónico,… pic.twitter.com/zawuKaKFyO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 16, 2026

Se le imputan cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, este último entendido como el proceso mediante el cual se busca legitimar activos financieros provenientes de actividades ilícitas para introducirlos al sistema legal. Con esta acción, el gobierno mexicano señaló que reafirma su compromiso de colaborar con agencias internacionales para evitar que el país sea utilizado como refugio para evadir la acción de la justicia extranjera.

Fuente: Tribuna del Yaqui