Colima: Hombre ataca con ÁCIDO a elementos de la Policía y Semar tras reporte de VIOLENCIA

Villa de Álvarez, Colima.- Pocas veces se habla del riesgo que viven los elementos de seguridad cuando realizan sus labores. Y la realidad es que, la mayoría de las veces, ellos están igual de vulnerables que los civiles. Un ejemplo es el reciente ataque ocurrido contra oficiales de la Policía Municipal de Villa de Álvarez (en el estado de Colima) y personal de la Secretaría de Marina (Semar), quienes resultaron con lesiones graves luego de ser agredidos con una sustancia corrosiva durante una intervención.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron este miércoles 14 de enero de 2026 en una colonia ubicada al norte de la ciudad de Villa de Álvarez, luego de que el Servicio de Emergencias Telefónico 911 recibiera un llamado que alertaba sobre una mujer presuntamente violentada al interior de un domicilio. De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector.

El presunto agresor ya fue detenido. Foto: Facebook

Al arribar al sitio, los uniformados fueron recibidos por un hombre que negó los hechos y aseguró que el reporte era falso. No obstante, tras verificar la información con el C5 Colima y proceder conforme a protocolo para salvaguardar a la posible víctima, el individuo reaccionó de forma violenta. En ese momento, el sujeto arrojó directamente una sustancia corrosiva contra los elementos de seguridad, causando quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La agresión fue inmediata y obligó a solicitar refuerzos y atención médica de urgencia.

Lesiones graves y traslado a hospitales

El ataque provocó quemaduras de segundo y tercer grado en los cinco elementos afectados, por lo que se movilizaron dos patrullas adicionales y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Villa de Álvarez para controlar la situación y brindar los primeros auxilios. Posteriormente, los elementos lesionados fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica especializada.

Autoridades informaron que cuatro de ellos permanecen hospitalizados, mientras continúan bajo observación debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la sustancia corrosiva.

Detienen al presunto agresor

Tras el ataque, el hombre fue asegurado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones, además de otros cargos que podrían sumarse conforme avance la investigación.

De manera preliminar, se indicó que el detenido cuenta con antecedentes de conducta violenta y que presuntamente recibe atención psiquiátrica; sin embargo, será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica y las circunstancias exactas del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui