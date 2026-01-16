Detenido al norte de Sonora: Carlos Ignacio agredió a su madre y golpeó a un policía municipal

Santa Ana, Sonora.- En cumplimiento con los protocolos de procuración de justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la vinculación a proceso de Carlos Ignacio 'N', quien enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y violencia contra servidores públicos. La resolución judicial fue dictada durante la audiencia inicial de control realizada ayer 15 de enero.

El proceso legal se deriva de una investigación iniciada por el Ministerio Público, organismo que presentó ante el juez de control los datos necesarios para acreditar la presunta participación del acusado en los hechos delictivos. Tras el análisis de la evidencia expuesta por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, imponiendo prisión preventiva justificada contra el señalado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2025, alrededor de las 11:00 horas. El incidente tuvo lugar en el municipio de Santa Ana, específicamente en un predio que funciona como campo de beisbol, situado en el ejido El Claro. Según los primeros informes, Carlos Ignacio 'N' habría ejercido actos de violencia verbal y psicoemocional en contra de su madre.

La agresión se manifestó a través de expresiones ofensivas e intimidatorias, conducta que vulnera directamente el derecho de la víctima a una vida libre de violencia en el entorno doméstico. La situación escaló cuando elementos de la Policía Municipal de Santa Ana arribaron al lugar para atender el reporte. Al momento de notificarle su detención por el delito de violencia familiar, el imputado reaccionó de manera hostil, abalanzándose contra uno de los oficiales.

Dicha agresión física resultó en lesiones para el servidor público que, si bien fueron clasificadas como aquellas que sanan en menos de quince días y no ponen en riesgo la vida, constituyeron un impedimento para el libre ejercicio de las funciones policiales y configuraron el segundo delito imputado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso con la procuración de justicia, la protección integral de las víctimas y la persecución de los delitos de violencia familiar, así como de aquellos cometidos en contra de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, actuando siempre conforme a derecho y con estricto respeto al debido proceso", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora