Disputa por agua acaba a balazos: Septuagenario sobrevive a ataque de su vecino de Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nogales documentaron un atentado que involucró el uso de armas de fuego en la zona rural del municipio fronterizo. Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer 15 de enero en las inmediaciones del ejido La Arizona, y presuntamente se trató de un conflicto entre particulares relacionado con el acceso a servicios de agua potable.

El reporte fue canalizado a las autoridades preventivas alrededor de las 16:30 horas, tras una solicitud de ayuda realizada por el comisario ejidal de la zona. En respuesta, unidades de la Policía Municipal se trasladaron hasta el predio conocido como rancho 'El Burro Quemado' para verificar la situación. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el propietario del inmueble, identificado como Óscar 'N', de 73 años de edad.

Según la declaración recabada por los uniformados, el conflicto se originó cuando el afectado detectó una conexión irregular en su sistema de bombeo de agua solar. Al cuestionar a su trabajador sobre la situación y proceder a intentar cortar el suministro que presuntamente beneficiaba de manera ilícita a una propiedad colindante, se suscitó la agresión.

El testimonio indica que, en el momento en que el propietario intentaba retirar el cableado, fue alertado por su trabajador sobre la presencia del vecino, quien portaba un rifle, aparentemente calibre .22. Acto seguido, se registró una detonación que impactó directamente en la gorra del afectado, sin causarle heridas. Ante el riesgo que corría, la víctima se refugió al interior de su vivienda, desde donde escuchó más disparos.

Durante la inspección realizada posteriormente por los agentes, se constató que la puerta principal del domicilio presentaba daños compatibles con impacto de proyectil de arma de fuego. Afortunadamente, se confirmó que ni el propietario ni su trabajador requirieron asistencia médica, ya que resultaron ilesos tras el ataque armado. Por su parte, el presunto responsable se retiró del lugar antes de la llegada de las patrullas.

Una vez recabados los primeros datos, los elementos policiales procedieron a notificar lo sucedido a las instancias correspondientes. El Informe Policial Homologado fue turnado al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), organismo que quedará a cargo de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales y dar seguimiento al conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui