Estaba en un anexo: Hallan con vida a Leonardo Escobar, profesor desaparecido en Nuevo León

Juárez, Nuevo León.- Tras casi 2 semanas de incertidumbre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la tarde de este viernes 16 de enero la localización con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de origen colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla. El hallazgo tuvo lugar en el municipio de Juárez, Nuevo León, así lo reveló la dependencia estatal a través de un comunicado.

De esta manera se puso fin a la búsqueda del académico cuyo paradero se desconocía desde principios de año. La buena noticia generó reacciones inmediatas por parte de las instituciones involucradas. El Cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, utilizó sus canales oficiales para confirmar el hallazgo, expresando su gratitud tanto a la familia de Escobar por su fortaleza como a las autoridades neolonesas por su trabajo.

Por su parte, la Ibero Puebla emitió un mensaje agradeciendo el apoyo de la sociedad y la comunidad estudiantil, asegurando que se mantendrán atentos al curso de las investigaciones para esclarecer los hechos. El caso de Leonardo Escobar había escalado a nivel nacional debido a las circunstancias de su desaparición. El último contacto se registró el pasado 2 de enero, momento en el que el docente comunicó su intención de regresar a Puebla.

Días antes, el 31 de diciembre de 2025, había informado a sus familiares sobre una detención cerca del Aeropuerto de Monterrey, situación que, según reportes de su círculo cercano, lo habría dejado en un estado de desorientación. La falta de noticias y la percepción de una respuesta lenta por parte de autoridades detonaron la movilización de la comunidad académica.

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) emitió pronunciamientos exigiendo información verificable y la presentación con vida del profesor. Asimismo, la comunidad estudiantil de la Ibero Puebla organizó manifestaciones en el campus universitario para presionar por avances en la investigación. La visibilidad del caso alcanzó la agenda federal, llegando a ser tema de discusión en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue en este espacio donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció detalles preliminares, señalando que los últimos reportes situaban a Escobar "deambulando por la zona" tras haber sido liberado de su detención inicial. Esta ayuda federal aceleró las diligencias de búsqueda. Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles médicos específicos sobre el estado de salud del profesor ni sobre las causas exactas de su desaparición.

Fuente: Tribuna del Yaqui