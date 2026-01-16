FGJES confirma el TERRIBLE hallazgo: Cuerpo de mujer encontrado al norte de Ciudad Obregón es de Nancy Yazmín, desaparecida

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que el cuerpo sin vida de una mujer localizado esta tarde de este viernes 16 de enero en un terreno baldío de la colonia Los Ángeles, al norte de Ciudad Obregón, es de Nancy Yazmín Gil López, quien contaba con reporte de privación ilegal de la libertad desde el pasado 10 de enero de 2026.

El hallazgo se registró sobre la calle 10 María, entre Cuauhtémoc y Del Toro, alrededor de las 11:50 horas, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Personas que transitaban por el lugar se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme acudieron como primeros respondientes, confirmaron el reporte y procedieron a acordonar el área conforme al protocolo, debido a que la zona se caracteriza por amplios predios sin construcción. Posteriormente arribaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales de la FGJES, quienes realizaron el procesamiento de la escena, la fijación fotográfica y la recolección de indicios.

De acuerdo con la FGJES, la principal línea de investigación está relacionada con su entorno personal, específicamente con su relación sentimental con José Manuel Lucio Valenzuela, alias 'Chino Rivotril', señalado como generador de violencia en Cajeme, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y una recompensa por su captura. La FGJES señala que Nancy era expareja sentimental del 'Chino Rivotril'.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento. Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno para esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables.

